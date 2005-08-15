Розенкранц Олаф Генрих
Место рождениязамок Розенхольм, Хорнслет, Сюддюрс, Центральная Ютландия, Королевство Дания
Дата рождения?.03.1927
Дата смерти15.08.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
?.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
замок Розенхольм, Хорнслет, Сюддюрс, Центральная Ютландия, Королевство Дания
Бракосочетание
06.06.1957
Жена: Розенкранц Анна Маргрет
Смерть
15.08.2005