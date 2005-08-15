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Розенкранц Олаф Генрих

Место рождения

замок Розенхольм, Хорнслет, Сюддюрс, Центральная Ютландия, Королевство Дания

Дата рождения

?.03.1927

Дата смерти

15.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
?.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

замок Розенхольм, Хорнслет, Сюддюрс, Центральная Ютландия, Королевство Дания
Бракосочетание
06.06.1957

Жена: Розенкранц Анна Маргрет

Смерть
15.08.2005
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