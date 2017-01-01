Вечтомов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечтомов Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Вечтомов Александр Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар, с. Сретенское Нол. района 1960-1962
Смерть
2017
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