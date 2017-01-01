Вечтомов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Вечтомов Александр Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар, с. Сретенское Нол. района 1960-1962
Смерть
2017