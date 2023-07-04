Квасникова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.
Сын: Квасников Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович
Рождение ребёнка
14.06.1899 ст.
Сын: Квасников Тихон Ермолаевич
Отец ребёнка: Квасников Ермолай Семёновичв
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Дочь: Квасникова Соломонида Ермолаевна
Отец ребёнка: Квасников Ермолай Семёновичв
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно