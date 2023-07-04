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Квасникова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1882 ст.

Сын: Квасников Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Квасников Яков Егорович

Рождение ребёнка
14.06.1899 ст.

Сын: Квасников Тихон Ермолаевич

Отец ребёнка: Квасников Ермолай Семёновичв

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Дочь: Квасникова Соломонида Ермолаевна

Отец ребёнка: Квасников Ермолай Семёновичв

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квасников Ермолай Семёновичв

Смерть
Неизвестно
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