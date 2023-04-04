(Жихарева) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Рахманинов Александр Герасимович
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рахманинов Василий Герасимович
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Герасимовна
Отец ребёнка: Рахманинов Герасим
Смерть
Неизвестно