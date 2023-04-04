(Жихарева) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жихарева) Мария Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Рахманинов Александр Герасимович

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рахманинов Василий Герасимович

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Герасимовна

Отец ребёнка: Рахманинов Герасим

Смерть
Неизвестно
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