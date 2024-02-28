Долгова (Стюхляева) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Стюхляев Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1906
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
24.02.1908
Отец ребёнка: Долгов Алексей Илларионович
запись в МК по Ордынску
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Долгов Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Долгова Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Долгов Алексей Илларионович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Долгов Алексей Илларионович
Смерть
Неизвестно