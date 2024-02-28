Долгова (Стюхляева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Стюхляева) Наталья Ивановна

Место рождения

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Стюхляев Иван

Мать: не указана

Орда, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
10.11.1906

Муж: Долгов Алексей Илларионович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
24.02.1908

Сын: Долгов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Долгов Алексей Илларионович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
запись в МК по Ордынску
Рождение ребёнка
1910

Сын: Долгов алекс Алексеевич

Отец ребёнка: Долгов Алексей Илларионович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Долгова Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Долгов Алексей Илларионович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Долгов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Долгов Алексей Илларионович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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