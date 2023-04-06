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Перепелкинъ Ефимъ

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Место рождения

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1731

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Перепелкинъ Василий Петровъ

Мать: Домна Семенова

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Маремьяна (Марина)

Мать ребёнка: Устинья Малахиева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Устинья Малахиева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Устинья Малахиева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Перепелкинъ Ермилъ

Мать ребёнка: Устинья Малахиева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Устинья Малахиева

Поляшово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Малахиева

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