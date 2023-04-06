Перепелкинъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1731
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Перепелкинъ Василий Петровъ
Мать: Домна Семенова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Маремьяна (Марина)
Мать ребёнка: Устинья Малахиева
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Устинья Малахиева
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Устинья Малахиева
Рождение ребёнка
1760
Сын: Перепелкинъ Ермилъ
Мать ребёнка: Устинья Малахиева
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Устинья Малахиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Малахиева