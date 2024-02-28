Баженова (Чиркова) Мария Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баженова (Чиркова) Мария Давыдова

Место рождения

Тукташ, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1881

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Тукташ, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.01.1902 ст.

Муж: Баженов Дионисий Романов

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1922

Сын: Баженов Анатолий Денисович

Отец ребёнка: Баженов Дионисий Романов

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Денисовна

Отец ребёнка: Баженов Дионисий Романов

Пыбья, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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