Баженова (Чиркова) Мария Давыдова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1902 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1922
Сын: Баженов Анатолий Денисович
Отец ребёнка: Баженов Дионисий Романов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Денисовна
Отец ребёнка: Баженов Дионисий Романов