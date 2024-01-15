Пипенко -Потапенко- Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПипенко -Потапенко- Анна Семеновна

Пипенко -Потапенко- Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Потапенко Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1928

Сын: Пипенко Михаил Александрович

Отец ребёнка: Пипенко Александр Валентинович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Пипенко Таисия Александровна

Отец ребёнка: Пипенко Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пипенко -Петренко- Антонина Александровна

Отец ребёнка: Пипенко Александр Валентинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пипенко Николай

Отец ребёнка: Пипенко Александр Валентинович

Смерть
1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close