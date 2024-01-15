Пипенко -Потапенко- Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Потапенко Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1928
Сын: Пипенко Михаил Александрович
Отец ребёнка: Пипенко Александр Валентинович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Пипенко Таисия Александровна
Отец ребёнка: Пипенко Александр Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пипенко -Петренко- Антонина Александровна
Отец ребёнка: Пипенко Александр Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пипенко Николай
Отец ребёнка: Пипенко Александр Валентинович
Смерть
1970