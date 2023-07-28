Сухопарова Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухопарова Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1838

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Сухопарова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Сухопаров Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Сухопарова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Сухопарова Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сухопаров Трофим Иванович

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович

Конедринская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Сухопаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович

Смерть
До 1838
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