Сухопарова Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Сухопарова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Сухопаров Игнатий Иванович
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Сухопарова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Сухопарова Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сухопаров Трофим Иванович
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Сухопаров Михаил Иванович
Отец ребёнка: Сухопаров Иван Борисович
Смерть
До 1838