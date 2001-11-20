Дюрягин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюрягин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

20.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1954

Сын: Дюрягин Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Дюрягина Зинаида Петровна

Рождение ребёнка
13.05.1960

Дочь: Подшивалова Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Дюрягина Зинаида Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюрягина Зинаида Петровна

Смерть
20.11.2001
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