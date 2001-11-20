Дюрягин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти20.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1954
Сын: Дюрягин Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Дюрягина Зинаида Петровна
Рождение ребёнка
13.05.1960
Дочь: Подшивалова Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Дюрягина Зинаида Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.2001