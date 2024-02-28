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Малютин Михаил Ильич

Место рождения

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Малютин Илья Дементьевич

Мать: не указана

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Малютина Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Малютин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Малютин Исак Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Малютин Митрофан Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Малютин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Малютин Артеман Михайлович

Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Анисия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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