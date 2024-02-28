Малютин Михаил Ильич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Малютин Илья Дементьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Малютина Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
1829 ст.
Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Малютин Митрофан Михайлович
Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Малютин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Малютин Артеман Михайлович
Мать ребёнка: Малютина Анисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно