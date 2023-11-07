Пулатова (Ахмадеева) Дания Госмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пулатова (Ахмадеева) Дания Госмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1952

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952

Отец: Ахмадеев Госман Жалялетдинович

Мать: Ахмадеева Закирова Бибисания Зафировна

Рождение ребёнка
06.11.1974

Дочь: Пулатова Алсу Мингазизовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.11.1987

Сын: Пулатов Алмаз Мингазизович

Отец ребёнка: Пулатов Мингазиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пулатов Айрат Мингазизович

Отец ребёнка: Пулатов Мингазиз

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пулатов Мингазиз

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