Пулатова (Ахмадеева) Дания Госмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1952
Рождение ребёнка
06.11.1974
Дочь: Пулатова Алсу Мингазизовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.11.1987
Сын: Пулатов Алмаз Мингазизович
Отец ребёнка: Пулатов Мингазиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пулатов Айрат Мингазизович
Отец ребёнка: Пулатов Мингазиз
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пулатов Мингазиз