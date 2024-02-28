Мерзлякова (Кочурова) Матрона Васильева
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Мерзляков Василий Прокопьев
Мать: Ульянiя Андреева
Бракосочетание
14.02.1845
Рождение ребёнка
05.01.1849
Отец ребёнка: Кочуров Трофим Захаров
Рождение ребёнка
02.06.1851
Сын: Кочуров Митрорфан Трофимов
Отец ребёнка: Кочуров Трофим Захаров
Смерть
Неизвестно