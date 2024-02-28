Мерзлякова (Кочурова) Матрона Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерзлякова (Кочурова) Матрона Васильева

Место рождения

Вверх по речке Докше, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Мерзляков Василий Прокопьев

Мать: Ульянiя Андреева

Вверх по речке Докше, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
14.02.1845

Муж: Кочуров Трофим Захаров

Рождение ребёнка
05.01.1849

Сын: Кочуров Иван Трофимов

Отец ребёнка: Кочуров Трофим Захаров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1851

Сын: Кочуров Митрорфан Трофимов

Отец ребёнка: Кочуров Трофим Захаров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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