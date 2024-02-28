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Макаров Владимир Михайлович

Место рождения

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1877

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Отец

1855 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Макаров Михаил Алексеевич

Мать: Макарова Мария Николаевна

Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1878
Садки, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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