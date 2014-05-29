Казанцев Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Михаил Константинович

Казанцев Михаил Константинович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.2014

Отец: Казанцев Константин Иванович

Мать: Казанцева Светлана Амировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close