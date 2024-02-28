Куракина (Стефанович) Анастасия Львовна
Место рождения
Дата рождения07.06.1909
Дата смерти25.02.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.1126 кадр 119 Знаменская ц. лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка . Восприемники - сын колл.асс. Георгий Константинович Умнов и жена генерал-лейтенанта Мария Николаевна Спера... Показать все
Бракосочетание
08.01.1934
Смерть
25.02.1962