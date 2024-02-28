Куракина (Стефанович) Анастасия Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Стефанович) Анастасия Львовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.06.1909

Дата смерти

25.02.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб. Ф.19. О.128. Д.1126 кадр 119 Знаменская ц. лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка . Восприемники - сын колл.асс. Георгий Константинович Умнов и жена генерал-лейтенанта Мария Николаевна Спера... Показать все
Бракосочетание
08.01.1934

Муж: Куракин Борис Иванович

Смерть
25.02.1962
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