Маркелова (Белова(?)) Прасковья Хрисанфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркелова (Белова(?)) Прасковья Хрисанфовна

Маркелова (Белова(?)) Прасковья Хрисанфовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1877

Муж: Маркелов Федор Семенович

с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1879

Дочь: Кулыгина Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Маркелов Федор Семенович

с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1884

Сын: Маркелов Иван Федорович

Отец ребёнка: Маркелов Федор Семенович

с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close