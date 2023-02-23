Маркелова (Белова(?)) Прасковья Хрисанфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1877
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1879
Дочь: Кулыгина Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Маркелов Федор Семенович
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1884
Отец ребёнка: Маркелов Федор Семенович
с.Старое Чирково Хвалынский уезд
Смерть
Неизвестно