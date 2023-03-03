Катьков Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.2018
Мать ребёнка: Катькова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.2018
Сын: Катьков Тимофей Евгеньевич
Мать ребёнка: Катькова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катькова Ксения
Мать ребёнка: Катькова Елена Ивановна