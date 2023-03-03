Катьков Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катьков Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.2018

Сын: Катьков Мирон Евгеньевич

Мать ребёнка: Катькова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
12.10.2018

Сын: Катьков Тимофей Евгеньевич

Мать ребёнка: Катькова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катькова Ксения

Мать ребёнка: Катькова Елена Ивановна

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