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Пчелкина (Ларина) Елена Константиновна
Пчелкина (Ларина) Елена Константиновна
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Место рождения
Братск
, город Братск, Иркутская область
Дата рождения
12.03.1964
Пол
Женский
Отец
Ларин Константин Георгиевич
1938 г.р.
Мать
Ларина (Микрюкова) Валентина Михайловна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
12.03.1964
Отец:
Ларин Константин Георгиевич
Мать:
Ларина Валентина Михайловна
Братск
, город Братск, Иркутская область
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