Наппу (Ильмасти) Ева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1898
Сын: Наппу Петр Иванович
Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1899
Дочь: Пюккёнен (Наппу) Софья Ивановна
Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.05.1902
Сын: Наппу Иван Иванович
Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1906
Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1909
Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович
Смерть
Неизвестно