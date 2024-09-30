Наппу (Ильмасти) Ева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаппу (Ильмасти) Ева Ивановна

Наппу (Ильмасти) Ева Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наппу Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.01.1898

Сын: Наппу Петр Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
04.11.1899

Дочь: Пюккёнен (Наппу) Софья Ивановна

Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.05.1902

Сын: Наппу Иван Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1906

Сын: Наппу Виктор Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1909

Сын: Наппу Вальтер Иванович

Отец ребёнка: Наппу Иван Петрович

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.