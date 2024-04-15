Лямишенко Александра Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямишенко Александра Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.09.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Вера Прокофьевна (Куксенко) Белокур
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.

Сын: Лямишенко Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NV-H?i=384&cc=3511744
Восприемник
01.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Феодосия Прокофьевна (Куксенко) Сотник \\ Скалозубенко
Рождение ребёнка
05.12.1873 ст.

Сын: Лемяшенко Николай Тихонович

Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X2-N?i=591&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.02.1879 ст.

Сын: Лямишенко Прокопий Тихонович

Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Кровное, Сумська область
Восприемник
14.11.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Ивановна Мордвина
Восприемник
17.11.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Матвей Прокофьевич Кукса
Рождение ребёнка
16.11.1882 ст.

Сын: Лямишенко Григорий Тихонович

Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Кровное, Сумська область
Восприемник
03.01.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Георгий Или Григорий Прокофьевич Кукса
Рождение ребёнка
11.04.1885 ст.

Дочь: Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-6?i=282&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.

Сын: Лямишенко Федор Тихонович

Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH4-9?i=568&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Харитина Васильевна Харченко
Восприемник
29.04.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Мавра Федоровна Харченко
Восприемник
03.05.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Иванович Романко
Восприемник
17.05.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Фекла Ивановна (Романченко) Романко
Восприемник
05.06.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодора Ивановна Романко
Рождение ребёнка
24.01.1895 ст.

Сын: Лямишенко Кирилл Тихонович

Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Кровное, Сумська область
В этом же году (24.06.1895 ст \\ 24.06.1895 ст) есть ещё одна запись о рождении Кирилла у Тихона Климентьевича и Александры Кирилловны с указанием тех же крестных родителей | https://www.familysearch... Показать все
Восприемник
08.05.? ст.
Николаевка, Сумська область
Елена Моисеевна Бурденко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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