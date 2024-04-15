Лямишенко Александра Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.09.1870 ст.
Вера Прокофьевна (Куксенко) Белокур
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.
Сын: Лямишенко Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NV-H?i=384&cc=3511744
Восприемник
01.06.1873 ст.
Феодосия Прокофьевна (Куксенко) Сотник \\ Скалозубенко
Рождение ребёнка
05.12.1873 ст.
Сын: Лемяшенко Николай Тихонович
Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X2-N?i=591&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.02.1879 ст.
Сын: Лямишенко Прокопий Тихонович
Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)
Восприемник
14.11.1880 ст.
Екатерина Ивановна Мордвина
Восприемник
17.11.1881 ст.
Матвей Прокофьевич Кукса
Рождение ребёнка
16.11.1882 ст.
Сын: Лямишенко Григорий Тихонович
Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)
Восприемник
03.01.1884 ст.
Георгий Или Григорий Прокофьевич Кукса
Рождение ребёнка
11.04.1885 ст.
Дочь: Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P7-6?i=282&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
14.02.1888 ст.
Сын: Лямишенко Федор Тихонович
Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH4-9?i=568&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1889 ст.
Харитина Васильевна Харченко
Восприемник
29.04.1890 ст.
Мавра Федоровна Харченко
Восприемник
03.05.1892 ст.
Тимофей Иванович Романко
Восприемник
17.05.1893 ст.
Фекла Ивановна (Романченко) Романко
Восприемник
05.06.1894 ст.
Феодора Ивановна Романко
Рождение ребёнка
24.01.1895 ст.
Сын: Лямишенко Кирилл Тихонович
Отец ребёнка: Лямишенко Тихон Климович (Климентьевич)
В этом же году (24.06.1895 ст \\ 24.06.1895 ст) есть ещё одна запись о рождении Кирилла у Тихона Климентьевича и Александры Кирилловны с указанием тех же крестных родителей | https://www.familysearch... Показать все
Восприемник
08.05.? ст.
Елена Моисеевна Бурденко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно