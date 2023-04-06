Ильюшина Надежда Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Ильюшин Яков Александрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Ильюшин Яков Александрович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Ильюшин Яков Александрович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Ильюшин Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Ильюшин Яков Александрович
Смерть
Неизвестно