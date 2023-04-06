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Ильюшина Надежда Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Ильюшин Яков Александрович

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Ильюшин Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Ильюшин Яков Александрович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Ильюшин Яков Александрович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Ильюшин Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Ильюшин Яков Александрович

Смерть
Неизвестно
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