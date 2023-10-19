Кардашова (Придворова) Тамара Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кардашова (Придворова) Тамара Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1918

Дата смерти

09.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.03.1990
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