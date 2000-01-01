Маркус Леви — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркус Леви

Маркус Леви

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1908

Дата смерти

28.04.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леви Евгения Ионовна

Рождение ребёнка
Между 1940 и 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леви Евгения Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леви Евгения Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Леви Евгения Ионовна

Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
28.04.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close