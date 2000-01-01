Маркус Леви
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1908
Дата смерти28.04.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1939
Рождение ребёнка
Между 1940 и 1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Сапожник
Смерть
28.04.1980