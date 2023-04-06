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Гарбуз Илья Миронович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Гарбуз Мирон Семенович

Мать: Гарбуз Ефимия Карповна

Бракосочетание
16.01.1900

Жена: Гарбуз Мария Максимовна

Рождение ребёнка
12.04.1901

Сын: Гарбуз Василий Ильич

Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна

Рождение ребёнка
25.04.1905

Сын: Гарбуз Марк Ильич

Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна

Рождение ребёнка
03.07.1907

Сын: Гарбуз Александр Ильич

Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна

Рождение ребёнка
14.11.1909

Дочь: Антонина Ильинична

Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна

Рождение ребёнка
04.03.1912

Сын: Гарбуз Яков Ильич

Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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