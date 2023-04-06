Гарбуз Илья Миронович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Гарбуз Мирон Семенович
Мать: Гарбуз Ефимия Карповна
Бракосочетание
16.01.1900
Жена: Гарбуз Мария Максимовна
Рождение ребёнка
12.04.1901
Сын: Гарбуз Василий Ильич
Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна
Рождение ребёнка
25.04.1905
Сын: Гарбуз Марк Ильич
Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна
Рождение ребёнка
03.07.1907
Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна
Рождение ребёнка
14.11.1909
Дочь: Антонина Ильинична
Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна
Рождение ребёнка
04.03.1912
Сын: Гарбуз Яков Ильич
Мать ребёнка: Гарбуз Мария Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно