Кормилица у Шуваловых (не известна) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кормилица у Шуваловых (не известна) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Чернов Федор Иванович

Отец ребёнка: Чернов Иван

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Куликов Екатерина (от Шувалова)

Отец ребёнка: Чернов Иван

Работа или профессия
Неизвестно
Кормилица Лизы Шуваловой
Смерть
Неизвестно
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