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Колосов Ефим Перфильевич

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Колосов Перфирий Агафонович

Мать: Колосова Фёкла Ларионовна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Марфа Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мавра Ефимовна

Мать ребёнка: Колосова Наталья Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1848

Сын: Колосов Константин Ефимович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Семёновна

д. Зауткино
Рождение ребёнка
20.06.1857

Сын: Колосов Пётр Ефимович

Мать ребёнка: Колосова Наталья Семёновна

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Наталья Семёновна

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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