Колосов Ефим Перфильевич
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мавра Ефимовна
Мать ребёнка: Колосова Наталья Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1848
Сын: Колосов Константин Ефимович
Мать ребёнка: Колосова Наталья Семёновна
д. Зауткино
Рождение ребёнка
20.06.1857
Мать ребёнка: Колосова Наталья Семёновна
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно