Василий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Григорьев

Василий Григорьев

avatar

Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

12.04.1821

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: ?

Мать: ?

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1821
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close