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Василий Григорьев
Василий Григорьев
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Место рождения
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения
1768
Дата смерти
12.04.1821
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец:
?
Мать:
?
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1821
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
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