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Акимова Анастасия Анатольевна

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Место рождения

Обь, город Обь, Новосибирская область

Дата рождения

04.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1991

Отец: Акимов Анатолий Федорович

Мать: Акимова Елена Геннадьевна

Обь, город Обь, Новосибирская область
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