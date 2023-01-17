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Акимова Анастасия Анатольевна
Акимова Анастасия Анатольевна
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Место рождения
Обь
, город Обь, Новосибирская область
Дата рождения
04.01.1991
Пол
Женский
Отец
Акимов Анатолий Федорович
1963 г.р.
Мать
Акимова (Шипицына) Елена Геннадьевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1991
Отец:
Акимов Анатолий Федорович
Мать:
Акимова Елена Геннадьевна
Обь
, город Обь, Новосибирская область
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