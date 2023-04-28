Бахорева Евдокия Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахорева Евдокия Гордеевна

Бахорева Евдокия Гордеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1881 ст.

Дочь: Бахорева Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Бахорев Иван Сампсониевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахорев Иван Сампсониевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close