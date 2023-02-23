Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Миронова Васса Иосифовна

Отец ребёнка: Беляев Иосиф Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1872

Дочь: Васса Иосифовна

Отец ребёнка: Беляев Иосиф Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1874

Дочь: Устинья Иосифовна

Отец ребёнка: Беляев Иосиф Авдеевич

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Иосиф Авдеевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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