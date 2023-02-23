Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Миронова Васса Иосифовна
Отец ребёнка: Беляев Иосиф Авдеевич
Рождение ребёнка
05.08.1872
Дочь: Васса Иосифовна
Отец ребёнка: Беляев Иосиф Авдеевич
Рождение ребёнка
01.10.1874
Дочь: Устинья Иосифовна
Отец ребёнка: Беляев Иосиф Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно