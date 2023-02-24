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(Козлова) Наталья Трофимовна

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Место рождения

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

05.08.1911

Дата смерти

08.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1911

Отец: Козлов Трофим Павлович

Мать: Козлова Евдокия Корниловна

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
08.12.1911
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
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