(Козлова) Наталья Трофимовна
Место рожденияДеревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения05.08.1911
Дата смерти08.12.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1911
Отец: Козлов Трофим Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
08.12.1911
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния