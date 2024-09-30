(Хуопалайнен) Брита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хуопалайнен) София Адамовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1791
Сын: Хуопалайнен Андрей Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Хуопалайнен Томас Адамович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Андреевич
Смерть
Неизвестно