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(Хуопалайнен) Брита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуопалайнен Адам Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хуопалайнен) София Адамовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Андреевич

Рождение ребёнка
24.10.1791

Сын: Хуопалайнен Андрей Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
1797

Сын: Хуопалайнен Томас Адамович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Адам Андреевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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