Нефедьевъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефедьевъ Яковъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нефедьевъ Василій

Мать: Нефедьева Домна Павлова

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