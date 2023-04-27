de Lorraine Henry III
Место рожденияVaudemont, France
Дата рожденияОколо 1270
Дата смертиМежду 30.08.1347 и 21.01.1348
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270
Отец: не указан
Мать: не указана
Vaudemont, France
Бракосочетание
?.02.1306
Жена: De Lorraine Isabella
Рождение ребёнка
Около 1307
Дочь: De Vaudémont Marguerite
Мать ребёнка: De Lorraine Isabella
Vaudemont, France
Работа или профессия
Неизвестно
Comte de Vaudémont
Смерть
Между 30.08.1347 и 21.01.1348
Vaudemont, France