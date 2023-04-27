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de Lorraine Henry III

Место рождения

Vaudemont, France

Дата рождения

Около 1270

Дата смерти

Между 30.08.1347 и 21.01.1348

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1272 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1270

Отец: не указан

Мать: не указана

Vaudemont, France
Бракосочетание
?.02.1306

Жена: De Lorraine Isabella

Рождение ребёнка
Около 1307

Дочь: De Vaudémont Marguerite

Мать ребёнка: De Lorraine Isabella

Vaudemont, France
Работа или профессия
Неизвестно
Comte de Vaudémont
Смерть
Между 30.08.1347 и 21.01.1348
Vaudemont, France
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