Ручкинъ Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручкинъ Артемий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Ручкинъ Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ручкинъ Перчаткинъ Ермолай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ручкинъ Перчаткинъ Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ручкинъ Перчаткинъ Петръ

Мать ребёнка: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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