Ручкинъ Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Ручкинъ Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ручкинъ Перчаткинъ Ермолай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ручкинъ Перчаткинъ Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: не указана
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан