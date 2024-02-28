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Ручкинъ Перчаткинъ Петръ

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ручкинъ Артемий

Мать: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1786

Сын: Перчаткинъ Афонасий

Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.06.1787

Сын: Перчаткинъ Елисей

Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1792

Дочь: Перчаткина Анна

Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ручкинъ Семенъ

Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1795

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ручкина Марья Семенова

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