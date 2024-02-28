Ручкинъ Перчаткинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ручкинъ Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1786
Сын: Перчаткинъ Афонасий
Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова
Рождение ребёнка
14.06.1787
Сын: Перчаткинъ Елисей
Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова
Рождение ребёнка
12.12.1792
Дочь: Перчаткина Анна
Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ручкинъ Семенъ
Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова
Рождение ребёнка
11.03.1795
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Ручкина Марья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ручкина Марья Семенова