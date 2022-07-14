Орлова (Жаркова) Людмила Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Жаркова) Людмила Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Владимир Аркадьевич

Рождение ребёнка
06.12.1986

Сын: Орлов Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Орлов Владимир Аркадьевич

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
03.07.1993

Дочь: (Орлова) Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Орлов Владимир Аркадьевич

Киров, город Киров, Кировская область

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