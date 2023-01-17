Романенко (Митченко) Карина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Митченко) Карина Сергеевна

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Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

24.06.1981

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1981

Отец: Сергей

Мать: Митченко Ирина Владимировна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
18.09.2010

Муж: скрыто настройками приватности

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.03.2011

Дочь: Романенко Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Язовцева Алина Витальевна

Отец ребёнка: Язовцев Виталий Николаевич

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