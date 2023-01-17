Романенко (Митченко) Карина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1981
Отец: Сергей
Бракосочетание
18.09.2010
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.2011
Дочь: Романенко Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Язовцева Алина Витальевна
Отец ребёнка: Язовцев Виталий Николаевич