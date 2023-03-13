Туленковъ Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Туленковъ Андрей
Мать ребёнка: Туленкова Татьяна Захарова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Туленковъ Николай
Мать ребёнка: Туленкова Татьяна Захарова
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно