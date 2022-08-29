Баксанова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баксанова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ванина (Баксанова) Матрена

Отец ребёнка: Баксанов Авраам

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1827

Сын: Баксанов Иван

Отец ребёнка: Баксанов Авраам

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Широкова (Баксанова) Евдокия (Авдотья)

Отец ребёнка: Баксанов Авраам

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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