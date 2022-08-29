Баксанова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ванина (Баксанова) Матрена
Отец ребёнка: Баксанов Авраам
Рождение ребёнка
1827
Сын: Баксанов Иван
Отец ребёнка: Баксанов Авраам
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Широкова (Баксанова) Евдокия (Авдотья)
Отец ребёнка: Баксанов Авраам