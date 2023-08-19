Шумакова (Подсевалова) Анна
Место рожденияОренбургская область, город Бугуруслан, станция Александровка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумаков Валерий
Отец ребёнка: Шумаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумаков Николай
Смерть
Неизвестно