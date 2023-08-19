Шумакова (Подсевалова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова (Подсевалова) Анна

Место рождения

Оренбургская область, город Бугуруслан, станция Александровка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шумаков Валерий

Отец ребёнка: Шумаков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумаков Николай

Смерть
Неизвестно

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