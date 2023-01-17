Аляев Александр Евгеневич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляев Александр Евгеневич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аляев Евгений Александрович

Мать: Аляева Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1994

Сын: Аляев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Аляева Елена Валерьевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляева Елена Валерьевна

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