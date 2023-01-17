Аляев Александр Евгеневич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Аляев Евгений Александрович
Мать: Аляева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1994
Сын: Аляев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Аляева Елена Валерьевна
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аляева Елена Валерьевна