Мазина (Сидоренко) Татьяна Мироновна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1906
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Мазин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Мазин Афанасий Емельянович
Рождение ребёнка
02.06.1910
Сын: Мазин Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Мазин Афанасий Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно