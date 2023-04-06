Мазина (Сидоренко) Татьяна Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазина (Сидоренко) Татьяна Мироновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1906

Муж: Мазин Афанасий Емельянович

Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Мазин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Мазин Афанасий Емельянович

Рождение ребёнка
02.06.1910

Сын: Мазин Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Мазин Афанасий Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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