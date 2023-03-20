Прасолов Емелиан Евфимиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолов Емелиан Евфимиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прасолов Евфимий

Мать: не указана

Бракосочетание
14.04.1903

Жена: Прасолова Анна Стефановна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1907 ст.

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Прасолова Анна Стефановна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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