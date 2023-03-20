Прасолов Емелиан Евфимиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прасолов Евфимий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.04.1903
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.09.1907 ст.
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Прасолова Анна Стефановна
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно