Луцкая (Левашова) Акилина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луцкая (Левашова) Акилина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

20.03.1909

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.10.1899

Муж: Луцкий Никифор Петрович

Рождение ребёнка
13.12.1899

Сын: Луцкий Стефан Никифорович

Отец ребёнка: Луцкий Никифор Петрович

Рождение ребёнка
11.02.1902

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Луцкий Никифор Петрович

Рождение ребёнка
04.03.1904

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Луцкий Никифор Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1909
Причина смерти: легкие
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