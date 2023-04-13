Луцкая (Левашова) Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти20.03.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1899
Рождение ребёнка
13.12.1899
Сын: Луцкий Стефан Никифорович
Отец ребёнка: Луцкий Никифор Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1902
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Луцкий Никифор Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1904
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Луцкий Никифор Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1909
Причина смерти: легкие