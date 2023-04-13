Селезнева Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Селезнев Андрей Ануфриевич
Отец ребёнка: Селезнев Ануфрий Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Селезнев Лукьян Ануфриевич
Отец ребёнка: Селезнев Ануфрий Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1881
Дочь: Наталья Ануфриевна
Отец ребёнка: Селезнев Ануфрий Васильевич
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
08.02.1886
Дочь: Агафья Ануфриевна
Отец ребёнка: Селезнев Ануфрий Васильевич
ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно