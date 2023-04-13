Селезнева Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Селезнев Андрей Ануфриевич

Отец ребёнка: Селезнев Ануфрий Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Селезнев Лукьян Ануфриевич

Отец ребёнка: Селезнев Ануфрий Васильевич

Рождение ребёнка
24.08.1881

Дочь: Наталья Ануфриевна

Отец ребёнка: Селезнев Ануфрий Васильевич

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
08.02.1886

Дочь: Агафья Ануфриевна

Отец ребёнка: Селезнев Ануфрий Васильевич

ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Ануфрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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