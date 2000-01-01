Тищенко (Бугровая) Анна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Быкуха Матрона Калиниковна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1875
Дочь: Сесюк Харитина Калиниковна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно