Тищенко (Бугровая) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТищенко (Бугровая) Анна Ефимовна

Тищенко (Бугровая) Анна Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Быкуха Матрона Калиниковна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.1875

Дочь: Сесюк Харитина Калиниковна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close