Мамыкина (Юрина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Юринъ Владиміръ
Мать: Юрина Анастасия
Бракосочетание
25.01.1913
Муж: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.01.1914
Сын: Мамыкинъ Петръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
02.04.1916
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.06.1918
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ