Мамыкина (Юрина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Юрина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Юринъ Владиміръ

Мать: Юрина Анастасия

Бракосочетание
25.01.1913

Муж: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1914

Сын: Мамыкинъ Петръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1916

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.06.1918

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Мамыкинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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