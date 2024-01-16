Колосова Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Елисавета (Елизавета) Семёновна

Отец ребёнка: Колосов Семён Васильевич

Маслово
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Марфа Семёновна

Отец ребёнка: Колосов Семён Васильевич

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Колосов Иона Семёнович

Отец ребёнка: Колосов Семён Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
Маслово
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