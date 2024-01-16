Колосова Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Елисавета (Елизавета) Семёновна
Отец ребёнка: Колосов Семён Васильевич
Маслово
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Марфа Семёновна
Отец ребёнка: Колосов Семён Васильевич
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Колосов Семён Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Маслово